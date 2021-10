Ultime Bologna – Un centrocampista di Mihajlovic salterà il Napoli

È uscito in barella con le mani sul volto: Michael Kingsley si è fratturato, in maniera scomposta, il perone sinistro. Lo hanno evidenziato gli esami strumentali a cui il rossoblù si è sottoposto già ieri pomeriggio. Il centrocampista rossoblù rimarrà fuori per diversi mesi. Nel 2018 quando Donsah si fratturò in maniera composta il perone dovette aspettare 2 mesi e mezzo prima ti tornare a giocare 45 minuti nel campionato Primavera.

Fonte: ilmattino.it