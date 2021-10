Serie A/ Venezia-Fiorentina 1-0: Débacle inaspettata della Fiorentina!

Dopo un primo tempo povero di emozioni e con ritmi abbastanza lenti, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 49esimo, Johnsen è costretto ad uscire per infortunio. Al suo posto è entrato Okereke. Al 50esimo, Bonaventura tenta la conclusione dalla distanza, tiro che termina ampiamente fuori. Al 63esimo, Torreira calcia una punizione dai 30 metri, trovando però il fondo alla destra di Romero. Al 65esimo, altro infortunio per il Venezia con Vacca che è costretto ad uscire. Al suo posto è entrato Crnigoj. Al 68esimo, coast to coast di Benassi che arrivato in area calcia debolmente, trovando la parata di Romero. Al 75esimo, Duncan prova la botta di mancino, sfera che termina alta di pochissimo. Al 76esimo, Sottil stende Okereke, prende il secondo giallo e quindi l’espulsione. Al 79esimo, Okereke calcia da buona posizione, blocca Terracciano in tuffo. All’84esimo, Nico Gonzalez colpisce di testa in area di rigore, ma Romero blocca ancora salvando il risultato. All’86esimo, ancora un colpo di testa, ma di torreira che termina di poco alto. Al 92esimo, Vlahovic prova il tiro a giro, palla che sibila di pochissimo vicino al palo. Dopo 5 minuti di recupero è terminato il match!

Partita molto intensa al Penzo dove il Venezia soffrendo un po’, si è guadagnato i primi 3 punti in casa in maniera meritata. Fiorentina che trova un brutto stop in chiave Europa, con la squadra viola che è risultata macchinosa e a corto di freschezza. Migliori in campo Haps per il Venezia e Duncan per la Fiorentina.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca ( 65′ Crnigoj ), Busio; Aramu ( 87′ Caldara ), Henry ( 87′ Heymans ), Johnsen ( 49′ Okereke ). All.: Zanetti.

FIORENTINA (4-3-3): F. Terracciano; Odriozola ( 46′ Benassi ), Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura ( 75′ Maleh ), Amrabat ( 57′ Torreira ), Duncan ( 82′ Pulgar ); Callejon ( 57′ N. Gonzalez ), Vlahovic, Sottil. All.: Italiano.

Ammonizioni: 24′ Amrabat (F), 28′ Odriozola (F), 61′ Benassi (F), 62′ P. Zanetti ( All. Venezia ), 62′ Ceccaroni (V), 69′ Sottil (F), 71′ Ampadu (V)

Marcatori: 36′ Aramu (V)

Espulsioni: 76′ Sottil (F)