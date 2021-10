Per “Il Mattino” il centrocampo è da tre volti, buono,sufficiente e bocciato

Il Mattino vota così:

7 Anguissa

Inizia subito recuperando palloni su palloni ai danni dei tre centrocampisti del Torino, sembra muoversi con otto gambe per come riesce a trovare sempre la traiettoria giusta per l’interdizione ed andar via dopo. Sforna giocate da trequartista, con qualità che sale esponenzialmente nella ripresa.

6 Fabian Ruiz

Linetty si abbassa per limitarlo nel gioco, ma riesce a tenere costantemente il pallone in verticale. Qualche rischio nella giocata, detta bene i tempi del match. Patisce le folate di Lukic, che è davvero un interno di ruolo. Lento nel passo in certi momento, cala a fine primo tempo poi risale.

5 Zielinski

Si vede con il contagocce, un passaggio chiave nell’arco dei primi 45 minuti, ma Lukic trova una museruola importante: Spalletti gli chiede il sacrificio di allargarsi a destra, lui esegue ma ricambia con una partita poco aggressiva e tamburellante. Infatti esce senza neppure un rimpianto.Fonte: Il Mattino