Ottaiano, ex ag. Insigne: “Rinnovo? I contratti si fanno in due”

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Gol. “Reggere all’evento non favorevole di un rigore sbagliato, il Napoli ha mostrato di poter vincere con un gol straordinario di Osimhen. La strada intrapresa dal Napoli è positiva: ci sono tutte le condizioni per continuare a vincere. Un gruppo coeso che può arrivare fino alla fine. Rigore di Insigne? E’ il rigorista che deve valutare e decidere se tirare o meno. Non ci si dimentica di tirarli bene, è un momento e tornerà dal dischetto per segnare. Rinnovo? I contratti si fanno in due”.