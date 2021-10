Osimhen leader? Spalletti: “Con un solo uomo non si va da nessuna parte!”

Chi non smette di assorbire è Osimhen, giunto a quota 5 gol in campionato e 8 in totale: «È forte, fortissimo, ed è bravo a far salire la squadra».

Che sia lui, il leader del Napoli? «Con un leader solo non si va da nessuna parte: noi ne abbiamo tantissimi, anche quelli silenziosi. Anche tra quelli che ho sostituito oggi».

Il riferimento al Chucky, protagonista del caso del giorno, è chiaro: «Lozano ha fatto quello che doveva, ma l’andamento della gara mi imponeva quel cambio: mi dispiace molto, spero che lo abbia capito. E comprendo la reazione: da calciatore avrei fatto uguale, avrei tirato dritto negli spogliatoi. Poi, però si è complimentato con la squadra».

F. Mandarini (CdS)