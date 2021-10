Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Federico De Carolis

“Chicco” se n’è andato senza soffrire e, in un giorno triste così – in cui uno con cui hai lavorato non c’è più – è quasi una consolazione. È morto ieri in ospedale a Chieti, dove era ricoverato, Federico De Carolis, per tanti anni nostro compagno di lavoro. Era stato anche al Messaggero e al Resto del Carlino, alcuni anni in Rai, ma il Corsport era stato un amore diverso, più forte e lungo. Aveva compiuto 80 anni a inizio aprile, “Stadio”, la nostra anima verdolina, era stata da sempre la sua casa. In redazione a Bologna, poi a Cagliari e a Torino, passando per Roma tante storie di calcio e di vita. Non potevi non volergli bene a Federico, un uomo buono in senso antico, un signore di altri tempi che sapeva sorprenderti con una battuta. Da qualche tempo non stava bene, lascia una grande famiglia: alla sorella Anna Maria e ai figli le condoglianze del nostro giornale. Al figlio Guido che lavora al Corriere della Sera e come noi condivide lo spirito delle notti in redazione ereditato dal papà l’abbraccio più forte.

I funerali si terranno domani alle 15 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Silvi Marina, in provincia di Teramo. Poi, verrà tumulato nella tomba di famiglia a Bisenti.

Il Corriere dello Sport