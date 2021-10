La moviola di Edmondo Pinna: Singo non era rigore. Tutti promossi

Partita sul filo per Sacchi, non dirige male, qualche decisione lascia sul campo qualche dubbio (l’ammonizione per Koulibaly, ad esempio: gamba alta come quella di Belotti, entrambi sul pallone, perché solo lui colpevole?), ma non incide sul risultato e – di questi tempi – non è poco. Chiude il match del “Maradona” con 26 falli fischiati e sei cartellini gialli.

SICURO

Fischia con sicurezza, Sacchi (ma non era difficile), il rigore per il Napoli: l’entrata da dietro di Kone ai danni di Di Lorenzo è nettamente sull’uomo, rischiosa, con poche possibilità di prendere il pallone.

QUASI ROSSO

Solo giallo per Rodriguez, ma l’entrata (da dietro) a forbice su Politano è molto brutta, l’ex Milan ha rischiato molto.



OFFSIDE



Punizione di Mario Rui, Di Lorenzo mette dentro, l’assistente numero due (Zingarelli) resta giù con la bandiera, il VAR pesca l’offside (oltre, di poco, Rodriguez).



NO RIGORE



Tocco di Elmas, Singo con il braccio sinistro, attaccatissimo al corpo: non punibile.



VAR: Di Bello6



Deve solo controllare la posizione di Di Lorenzo. Irregolare.



Fonte: CdS