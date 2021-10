Infortunio Zaniolo: in forte dubbio per Conference League e Napoli

Ieri sera, durante Juventus/Roma, Nicolò Zaniolo è stato costretto ad uscire. Al 26′ è stato sostituito da El Shaarawy. Sembrava si trattasse di un problema muscolare, ma stando a quanto si legge stamattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, non è così. Il calciatore dovrebbe saltare sia la trasferta di Conference League, sia quella di domenica pomeriggio a Napoli.

“Distorsione al ginocchio sinistro. Il che, di per sé, già mette un bel po’ di ansia, non fosse altro perché quel ginocchio lì – il sinistro – è quello vittima del secondo infortunio, quello operato in Austria per la rottura del legamento crociato anteriore destro dopo l’infortunio subito il 7 settembre di un anno fa, con la Nazionale, quando in Olanda Nicolò Zaniolo si accasciò e pianse”.