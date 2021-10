In difesa sta crescendo alla grande Rrhamani. “Il Mattino” vota tutta al difesa

Le pagelle de Il Mattino

6,5 Ospina

Un portiere magnifico, para tutto persino quando il gioco è fermo. Il primo pilastro è sempre lui. Gran riflesso sull’unica conclusione del Toro degna di nota nel primo tempo, quella di Brekalo, con un tuffo sulla destra. Pulito nella prima impostazione. Poi si supera sempre su Brekalo al 64’: resta fermo fino all’ultimo millesimo.

7 Di Lorenzo

Si lascia rincorrere da Aina e Rodriguez, trova degli ottimi tempi di inserimento. Bene in copertura, si procura il rigore poi fallito da Insigne. Per pochi centrimetri gli viene annullato un gol che lui si era già goduto sotto la curva. Poi bene, attento anche nella fase in cui c’è da battagliare con la clava e non solo col fioretto.

6,5 Rrhamani

Nessun errore nella prima frazione, controlla Sanabria quando gravita dalle sue parti, qualche piccola difficoltà in più su Brekalo e tanti affanni quando il Toro riparte a campo aperto. Bene in alcuni interventi anche in scivolata, segue passo passo i movimenti di Koulibaly. Certezza assoluta.

7 Koulibaly

Recupera con rabbia quel pallone che era nella terra di mezzo della trequarti azzurra e che porta al gol di Osimhen. Era lì a pressare, perché la sua voglia di vincere è esempio per tutto il Napoli. Si prende la responsabilità di allargarsi per compensare anche qualche compagno in difficoltà, sempre in anticipo.

6 Mario Rui

Singo è un pessimo cliente, le sue sgroppate e la sua velocità mettono in difficoltà il terzino portoghese che spesso vede sfuggire via il granata e costringendo Koulibaly a uscire dalla sua posizione centrale: si aggrappa all’aggressività per compensare il gap del passo.

Fonte: Il Mattino