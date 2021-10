Il finale della conferenza di Spalletti è dedicato Lorenzo e Mertens

Finale dedicato a Insigne. Deluso all’uscita, dopo il terzo rigore sbagliato, e intento a scaricare la rabbia contro qualche bottiglia d’acqua calciata via:

«Mi è dispiaciuto sostituirlo proprio perché aveva sbagliato il rigore, ma devo avere rispetto di quelli che sono in panchina. Devo essere giusto con tutto lo spogliatoio. Ma cos’altro deve dimostrare Insigne per lasciarlo in pace? Ancora con questo contratto, lo firma e non lo firma… Lui è un leader: il prossimo rigore lo batte Insigne, il secondo lo batte Lorenzo, il terzo lo batte il capitano e il quarto il numero 24».

Il rigorista, insomma, non cambierà. Complimenti anche per Mertens: «Dries gode del consenso del Maradona perché lo ha conquistato. Porta con sé dei numeri che solo il più grande di tutti ha fatto vedere a Napoli».

Insigne a fine serata ha postato sui social il suo grazie alla città: «L’importante non è cadere ma sapersi rialzare… Grande vittoria sofferta e voluta da tutti noi insieme a voi… Grazie Napoli». F. Mandarini (CdS)