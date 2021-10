Emozioni social – Gli azzurri si esaltano e gioiscono sul web

Le emozioni del post gara, oltre che davanti ai microfoni, si trasmettono via social. Lo fanno, per esempio, Fabian Ruiz, ieri imbrigliato nella gabbia granata che non gli permetteva di manovrare come sempre ed il ragazzo dell’ ascensore, ovvero quel Victor Osimhen che si è innalzato oltre il pensabile per colpire quella palla di testa e regalare i 3 punti al Napoli.

🇺🇸 unbelievable atmosphere,thank you for your support,we keep going like this @sscnapoli 💙🤍💪🏽 🇮🇹 atmosfera incredibile, grazie per il tuo supporto, continuiamo così @sscnapoli 💙🤍💪🏽 pic.twitter.com/X5S8srVxS0 — victor osimhen (@victorosimhen9) October 17, 2021