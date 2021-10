Doppia delusione nell’attacco azzurro, ma…..Osimhen vale per tre. I voti

Il Mattino vota così:

5,5 Politano

Buona gamba iniziale, anche discreram reattività: mette in crisi Ola Aina in più di una circostanza, punta Rodriguez e sforna diversi palloni al centro. Poi cala assai: in certi momenti è assatanato, in altri distratto. Alcune azioni sono travolgenti, altre volte si fa travolgere.

7,5 Osimhen

Al primo pallone che vaga lì nel vuoto, si catapulta con tutta la forza, la ferocia e la tenacia che ha in corpo. Il senso del killer, del serial killer dell’area di rigore. Parte sempre attaccando la profondità con il giusto timing, bypassando Bremer e Djidji, non sempre è accompagnato nel modo giusto dai suoi compagni ai due lati.

5 Insigne

Lavora bene in chiusura su Singo, in verticale cercando l’imbucata su Osimhen. Terzo rigore sbagliato in stagione in otto gare, fattore negativo che inizia a pesare. Poi, da quel momento, ogni cosa diventa un incubo per il capitano, che fa fatica anche a pensare a qualche passaggio importante.

Fonte: Il Mattino