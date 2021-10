Dal Pino: “Abbiamo due date per disputare la Supercoppa Italiana”

“Abbiamo due date per disputare la Supercoppa Italiana: il 22 dicembre e il 5 gennaio 2022”. Lo dice Paolo Dal Pino, presidente della Lega di serie A, a Radio Anch’io lo sport, a proposito della data della prossima Supercoppa Italiana fra Inter e Juventus.

“Stiamo parlando con i rappresentanti dell’Arabia Saudita, abbiamo un contratto con loro”, ha aggiunto Dal Pino riferendosi all’accordo per il cui completamento manca una gara da giocare in Arabia tra questa stagione e la prossima; una situazione che lascia ancora aperta la questione della sede. “Loro non avevano esercitato l’opzione per disputare la partita in quest’anno, sono arrivati in ritardo, ora ci chiedono di disputarla. Dal nostro punto di vista onorare il contratto evidentemente è fondamentale e ogni cosa che ci consenta di valorizzare la nostra competizione è positiva, è un tema di cui si sta occupando il nostro ad, sono certo che. breve avremo un soluzione”. (ANSA).