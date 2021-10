CdS – Osimhen vola come Ronaldo, pochi centimetri li dividono

Il Napoli ha battuto il Torino con un bellissimo gol in volata di Victor Osimhen, che di testa la butta in rete. L’attaccante azzurro ha letteralmente volato come scrive oggi il Corriere dello Sport. Ma dove è arrivato? E mentre quel pallone che gira, gira, gira e sembra si perda tra le ombre della notte, Victor Osimhen scende dall’astronave e atterra tra gli umani, lasciando dietro di sé uno stadio stordito per quel capolavoro che sa di varie cose: «È il gol più importante della mia carriera». L’ottava sinfonia di questo bimestre stellare arriva mentre intorno al Napoli s’allunga uno «spaventatore» travestito da Toro che sta rovinando la serata e la classifica: e in quel preciso istante, nella ressa di un’area affollata, tra parabole piene di veleno, Victor Osimhen si stacca dal suolo, o forse plana dalle alture del suo mondo, e se ne sta da capolista a godersi il panorama. Air Victor arriva a impattare a 2 metri e 52 centimetri (come già successo a Leicester), solo 4 centimetri in meno di Cristiano Ronaldo a Marassi contro la Samp (l’asso portoghese era salito a 2,56).