Catello Maresca, magistrato e candidato sindaco alle ultime elezioni per il Comune di Napoli. «Devo ammettere che vedere lo stadio così pieno è molto bello. Ero venuto anche per le altre partite casalinghe, con la capienza ridotta, e la risposta del pubblico è un bellissimo segnale soprattutto per il futuro del calcio italiano, non solo del Napoli». Fonte: Il Mattino