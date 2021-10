Victor, solo una volta a secco, fu l’artefice della vittoria

Victor un gol lo ha segnato anche domenica scorsa con la Nigeria, giusto per non perdere la bella abitudine di questa stagione. Osimhen è partito fortissimo: quattro reti in campionato, tre in Europa League. Il vero trascinatore del Napoli di Spalletti e non solo per i gol ma per lo straordinario contributo che dà per scardinare le difese avversarie con la sua velocità e la sua forza fisica. A Firenze nell’ultima partita di campionato non ha segnato ma si è procurato il rigore, poi sbagliato da Insigne e trasformato in gol da Lozano sulla respinta del portiere viola Dragowski, e ha messo sempre in apprensione la difesa alta predisposta da Italiano con il suo continuo attacco alla profondità.

R. Ventre (Il Mattino)