UNDER 16 – Napoli-Salernitana 4-0, primo successo per gli azzurrini

Dopo i due pareggi in campionato contro Lecce e la Reggina, quest’oggi il Napoli Under 16 ha vinto per 4-0 il derby contro la Salernitana. I ragazzi di Malafronte sbloccano il match con il pallonetto vincente di Pinzolo. Nella ripresa le reti di Malsomma con un colpo di testa. Nel finale le reti realizzati da Stasi e nel recupero di De Chiara. I granata restano in dieci per il rosso ai danni di Sepe.

La Redazione