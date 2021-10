Una sorpresa per la quarta maglia azzurra, contro il Torino “Armani” sfoggia lo stile Halloween  

La quarta maglia, quella a sorpresa, verrà presentata direttamente stasera, al «Maradona», e «sfilerà» a partita in corso durante Napoli-Torino, prima di essere utilizzata, ovviamente di nuovo come la divisa ufficiale di gara, anche per il match con il Bologna, in programma il 28 ottobre. Una grafica d’impatto, pensata per Halloween, ma adatta a ogni momento della stagione, la casacca – come si diceva una volta – sarà caratterizzata dal disegno di una ragnatela bianca su fondo nero che rievoca il mondo dei supereroi: l’idea, ovviamente, è firmata da EA7, che da due mesi è lo sponsor tecnico del Napoli. Ma questa ottava diventerà una serata di news al «Maradona», dove per la gara con il Torino sono attesi venticinquemila spettatori, un piccolissimo primato stagionale ma soprattutto il primo effetto dell’allargamento della capienza al 75% del limite massimo consentito negli stadi.

Fonte: CdS