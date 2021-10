La gazzella Osimhen: il “Maradona” spinge ogni sua azione

Con i suoi scatti e la sua generosità Osimhen è diventato uno tra gli azzurri più amati dai tifosi del Maradona. Entusiasmo a mille per il nigeriano, cancellata alla grande la falsa partenza con l’espulsione subita contro il Venezia e che lo costrinse a saltare il match contro il Genoa: tornò contro la Juve e contro i bianconeri giocò una buona partita. Poi si sbloccò a Udine facendo sempre centro nelle successive partite fino a quella con lo Spartak Mosca (sette gol in cinque match): contro la Fiorentina è rimasto all’asciutto pur risultando alla fine tra i più brillanti degli azzurri. E ora contro il Torino vuole ritornare a colpire per guidare il Napoli all’ottava vittoria consecutiva in campionato.

R. Ventre (Il Mattino)