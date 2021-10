Serie A, tra poco in campo Cagliari/Sampdoria: le formazioni ufficiali

Appuntamento per il lunch match di giornata in Sardegna. In campo Cagliari/Sampdoria. Gli isolani vogliono abbandonare l’ultimo posto in classifica, i liguri allontanarsi dalla zona calda. I due tecnici hanno da poco diramato le formazioni ufficiali:

Cagliari (4-4-2) : Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Keita, João Pedro. All.: Mazzarri.

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Askildsen, Da Silva, Thorsby; Candreva, Quagliarella, Gabbiadini. All.: D’Aversa.