SERIE A – Napoli-Torino 1-0, i top e i flop della squadra azzurra

Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli ritorna in campo, al “Maradona”, contro il Torino di Juric. Gli azzurri partono forte dove sfiorano la rete per ben due volte con Osimhen, tra mira e sfortuna la palla non entra. I partenopei hanno l’occasione con il rigore, ma Insigne calcia debole dove blocca Milinkovic-Savic. I granata ci provano su contropiede, ma spreca Sanabria in un 3 contro 1. Nella ripresa il Napoli va a segno con Di Lorenzo, ma il VAR annulla per fuorigioco. Gli ospiti prendono coraggio e sfiorano con Brekalo, salva Ospina. Azzurri anche sfortunati con il palo di Lozano. Nel finale però svetta Osimhen di testa e regala un successo davvero prezioso. Ecco le pagelle della sfida di Napoli.

Top

Ospina 6,5 – Se il Napoli ha portato a casa l’intera posta in palio, lo deve anche al portiere colombiano. Come sempre sicuro con i piedi e nelle uscite, ma decisivo su Brekalo ipnotizzando il croato. Un muro tra i pali.

Di Lorenzo 6,5 – Il terzino destro, nel primo tempo, è tra i migliori. Si fa vedere in avanti e mette importanti palloni in mezzo all’area. Nella ripresa sblocca la gara di testa, poi annullato dal VAR. Solo una volta si perde Brekalo, bene anche in difesa.

Rrahamani 7 – Il difensore ex Hellas Verona, che conosce bene Juric, è stato come sempre superbo. Non perde un duello in difesa e imposta dal reparto arretrato. Ormai è il titolare della difesa.

Anguissa 7 – Il primo tempo del camerunense è stato molto positivo. Non perde un contrasto e mette un bel pallone in mezzo all’area. Anche nella ripresa prosegue ai suoi ritmi, calando solo leggermente nei minuti finali. Una “roccia”.

Osimhen 7,5 – Il bomber nigeriano nel primo tempo è stato una furia. Non ha perso un contrasto con la difesa del Torino e sfiora per due volte la rete personale. Nella ripresa un assist al bacio per Lozano che coglie il palo. Nel finale però svetta di testa per il gol del successo. Da “fenicottero” a gazzella, davvero incredibile.

Flop

Zielinski 5 – Il centrocampista polacco, anche stasera ha fatto davvero fatica a trovare la posizione. Davvero fuori dalla gara e a metà ripresa esce dal campo. Ancora non ci siamo.

Politano 4,5 – Dalla prova gladiatoria di Firenze, ad un primo tempo per l’ex di Inter e Sassuolo davvero come la maglia nera. Sbaglia quasi tutte le scelte sulla destra e perde due palloni che potevano costare lo svantaggio. Esce ad inizio ripresa, può fare di più.

Insigne 4,5 – Il capitano aveva iniziato bene, con un bel lancio per Osimhen. Poi sbaglia il rigore e si innervosisce. Calcia male e perde anche palloni anche nella ripresa. Spalletti lo consola, ma è un periodo non certo dei migliori.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco