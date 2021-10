Serie A, le gare delle 15.00: risultati e tabellini dei match

Dopo il lunch match con la relativa vittoria del Cagliari sulla Sampdoria, la serie A ritorna con le gare delle 15.00. In campo Udinese/Bologna, Genoa/Sassuolo e Empoli/Atalanta. Termina in parità la gara della Dacia Arena, dove la squadra di casa gioca in 10 per quasi un’ ora di gioco. Nelle altre due sfide, successo esterno per l’ Atalanta sull’ Empoli e pareggio acciuffato sul filo di lana per il Genoa contro il Sassuolo. I tabellini:

-Udinese Bologna 1-1, 65′ Barrow 83′ Beto

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie (68′ Molina); Beto, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Molina, Pussetto, Samardzic, Forestieri, De Maio, Soppy. All. Gotti

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks (68′ Skov Olsen), Theate (68′ Medel); De Silvestri, Dominguez, Svanberg ( 56′ Kingsley), Hickey; Soriano, Barrow, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Mbaye, Kingsley, Medel, Santander, Van Hooijdonk, Corbo, Dijks, Vignato. All. Mihajlovic

ARBITRO: Abisso

AMMONIZIONI: 22′ Pereyra 48′ Svanberg 81′ Vignato 85′ Skorupski, Dominguez, Soumaoro

ESPULSIONI: 38′ Pereyra

-Empoli Atalanta 1-4: 10′ Ilicic, 25′ Ilicic, 30′ Di Francesco, 49′ aut. Viti, 89′ Zapata

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli (42′ Tonelli), Viti, Marchizza (81′ Parisi); Zurkowski (62′ Cutrone), Stulac, Haas (46′ Haas); Henderson; Pinamonti, Di Francesco (62′ Bajrami). Allenatore: Andreazzoli. A disp: Ujkani, Mancuso, La Mantia, Fiamozzi, Asllani, Tonelli, Luperto, Ismajli.