SERIE A, Juventus-Roma 1-0: Bianconeri a 14 punti

JUVENTUS-ROMA 1-0:

l’inizio è della Roma. Che crea due occasioni. Con Mancini. E con Pellegrini. Però poi la Juve si porta in vantaggio al 16′: cross teso di De Sciglio, devia prima Bentancur e poi Kean che porta in vantaggio la squadra di Allegri. Al 44′ Szczesny para un rigore a Veretout. Rigore assegnato per fallo di Szczesny su Mkhitaryan. Nel secondo tempo la Roma si porta avanti per cercare il pari. Ma la Juventus resiste. E sale a 14 punti. Roma a 15.

JUVENTUS (4-4-1-1):

Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Bernardeschi; Kean.

All. Allegri

ROMA (4-2-3-1):

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho