Serie A 8°giornata, Cagliari – Sampdoria :Prima vittoria per Mazzari!

Serie A 8°giornata, Cagliari – Sampdoria :

Avvio super per il Cagliari che alla prima occasione sblocca la partita. Keita serve un cross in area e Joao Pedro che facile di testa mette in rete. L’arbitro annulla in un primo momento, ma dopo un controllo il gol viene convalidato. Gli ospiti si rendono pericolosi poco dopo con Candreva la cui conclusione finisce sul palo. Ancora blucerchiati avanti con Quagliarella, ma il tiro è centrale e Cragno para senza problemi. Ad inizio ripresa gli uomini di Mazzari subito pericolosi con Nandez che impegna Audero ad un grande intervento. I sardi trovano il raddoppio con Caceres che lascia partire un tiro da fuori area con Audero che può solo guardare. Accorciano poco dopo gli ospiti con Thorsby che di testa da dentro l ‘area batte Cragno. La Samp si butta alla ricerca del pari ma è il Cagliari che nel recupero sigilla il match con Jaoo Pedro che su assist di Nandez firma la terza rete.

Tabellino

MARCATORI: 4′ Joao Pedro, 74′ Caceres, 81′ Thorsby.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin (57′ Ceppitelli), Carboni; Lykogiannis, Nandez, Strootman, Marin, Dalbert (10′ Deiola); Joao Pedro, Keita (85′ Pavoletti). A disposizione: Aresti, Radunovic, Altare, Bellanova, Zappa, Grassi, Oliva, Farias, Pereiro. Allenatore: Mazzarri.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski (86′ Depaoli), Colley, Yoshida, Augello (64′ Murru); Askildsen (64′ Verre), Thorsby, Adrien Silva; Candreva, Gabbiadini (53′ Caputo), Quagliarella. A disposizione: A disposizione: Falcone, Chabot, Ekdal, Verre, Ciervo, Dragusin, Ferrari, Yepes Laut, Murru, Trimboli. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Dei Giudici di Latina e Grossi di Frosinone. Quarto ufficiale: Meraviglia di Pistoia. VAR: Aureliano di Bologna. AVAR: Volpi di Arezzo.

AMMONITI: Carboni, Thorsby, Deiola, Yoshida, Strootman, Pavoletti.