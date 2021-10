Sarà Osimhen a comandare il super attacco: rientra Mertens

Osimhen guiderà il super attacco azzurro. Il Napoli va in gol da 33 partite consecutive in campionato: serie cominciata proprio dalla partita della scorsa stagione al Maradona contro il Torino, finita 1-1 con la rete del pari negli ultimissimi istanti di Insigne. E per Spalletti si è aggiunta anche la carta Mertens, il bomber storico di tutti i tempi del Napoli (135 gol), al secondo posto per reti segnate in serie A, insieme a Vojak (quota 102): il belga quindi che potrà andare a caccia di nuovi record. A Firenze giocò nei minuti finali da sottopunta, entrò insieme a Petagna: contro il Torino un spezzone di partita potrebbe anche disputarlo insieme a Osimhen.

R. Ventre Il Mattino