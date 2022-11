RIVIVI LIVE SERIE A – Napoli-Torino (1-0). Grande partita e gli azzurri scappano e Spalletti agguanta Sarri

Premere f5 per gli aggiornamenti

96′ – Dopo sei minuti termina la gara. Ammonito Milinkovic per proteste

89′ – Nel Napoli esce Lozano ed entra Juan Jesus. Nel Torino esce Kone ed entra Warming

85′ – Ammonito Anguissa

81′ – Gooollllll – Rimpallo in area, colpo di testa di Osimhen, palla in rete

78′ – Ammonito Koulibaly

74′ – Ammonito Pobega

71′ – Nel Napoli escono Zielinski e Insigne ed entrano Mertens ed Elmas

70′ – Cross di Singo, in spaccata Brekalo alto sopra la traversa.

67′ – Nel Torino escono Rodriguez, Linetty e Sanabria. Entrano Buongiorno, Pobega e Belotti

65′ – Grande parata di Ospina su Brekalo in corner.

62′ – Osimhen serve Lozano, calcia e palla sul palo

59′ – Nel Napoli esce Politano ed entra Lozano

58′ – Il VAR annulla la rete

56′ – Gooolllll – Punizione di Mario Rui, colpo di testa di Di Lorenzo battuto Milinkovic

55′ – Ammonito Linetty

Sarà il Napoli a dare il calcio d’avvio alla ripresa.

47′ – Dopo due minuti termina il primo tempo

44′ – Sanabria serve Linetty che va al tiro, fuori di un soffio.

42′ – Zielinski serve Insigne che calcia a giro, alto sopra la traversa

38′ – Cross di Anguissa, tira Koulibaly, parata di Milinkovic di piede

37′ – Ammonito Rodriguez

29′ – Tiro di Brekalo, Ospina devia in angolo

26′ – Insigne calcia debole, blocca Milinkovic

25′ – Rigore per il Napoli, fallo su Zielinski

20′ – Cross di Di Lorenzo, colpo di testa di Osimhen, palla alta sopra la traversa

16′ – Angolo Torino, colpo di testa di Bremer, blocca Ospina

11′ – Politano per Osimhen, palla per Insigne che non stoppa bene, blocca Milinkovic

10′ – Lancio di Insigne per Osimhen che stoppa e tira a giro, palla fuori di un niente

8′ – Nel Torino esce Mandragora ed entra Kone

1’ | Iniziata

Sarà il Torino a battere il calcio di avvio

Sparuto gruppo di tifosi piemontesi

I due capitani. Per il Napoli, Insigne. Per il Torino, Mandragora 17,48 – Rientrano le squadre negli spogliatoi

Giuntoli a Dazn: “Una squadra che ha ambizioni deve pensare a vincere e basta. Partita delicata. Gioca Ospina, con Meret c’è grande stima. Insigne pensa solo al Napoli, il suo agente parla con noi”

Demme a Dazn: “Dobbiamo iniziare forte. Sto bene abbiamo tante partite e c’è bisogno di tutti”

In collegamento dal Maradona: presenti 30mila tifosi

17,25 – Ingresso in campo del Napoli per il riscaldamento

17,16 – Entrano in campo i portieri del Torino

17,10 – Ingresso dei tre portieri del Napoli

Formazione Napoli

StartingXI: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne.

Formazione Torino

In vista della sfida del “Maradona” tra il Napoli e il Torino, a livello climatico nubi sparse nell’orario del match.

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Napoli affronterà il Torino, per l’ottava giornata di campionato. Per gli azzurri l’occasione per continuare la striscia vincente e di restare sola al comando. Convocati: Lobotka e Petagna, out invece: Malcuit, Manolas e Ounas. Mentre per i granata di Juric confermare le buone prestazione meno i risultati, ma anche strappare punti in trasferta. Out: Praet, Pjaca e Verdi, mentre recuperano in tacco Belotti e Zaza. Ilnapolionline.com sarà pronta a raccontarvi la gara dal vivo.

Alessandro Sacco