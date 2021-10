Per Osimhen un altro esame, sarà la volta del croato Juric

Osimhen potrà essere una delle chiavi anche della sfida contro il Torino di Juric, formazione che difende uno contro uno a tutto campo e va sistematicamente in pressing sui portatori di palla avversari: il lancio lungo immediato per Osimhen potrebbe, quindi, consentire agli azzurri di creare una soluzione di gioco per mettere in difficoltà i granata. Sta bene Victor, è carico di ritorno dal doppio impegno con la nazionale nigeriana contro la Repubblica Centroaficana e si è rituffato con il solito grande entusiasmo nell’universo Napoli. Tra i bomber più in forma dei top club europei, sta benissimo atleticamente e molto carico da un punto di vista mentale: il calcio di Spalletti sta esaltando ancora di più quelle che sono le sue migliori qualità.

R. Ventre (Il Mattino)