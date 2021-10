Napoli/Verona? La verità secondo Francesco De Luca (Il Mattino)

Sono passati diversi mesi da quel Napoli-Hellas Verona, dove gli azzurri persero la Champions League, ma in città se continua a parlare in maniera continua. Secondo l’editoriale di Francesco De Luca, responsabile delle pagine sportive de “il Mattino”, ecco cosa realmente successo in quella settimana di Maggio. “Si sono fatte troppe congetture, in alcuni casi deprecabili illazioni, su quell’ultima partita di campionato pareggiata dagli azzurri di Gattuso contro i gialloblù di Juric. La verità è che la gara decisiva per la Champions fu preparata male e giocata peggio. Gli avversari non srotolarono il tappeto rosso ma neanche avevano il sangue agli occhi: dopo il gol del vantaggio dell’ex Rrahmani, il Verona mandò in campo il terzo portiere. Eppure, il Napoli non vinse e fu un danno per l’immagine e le casse”.

Fonte: F. De Luca Il Mattino