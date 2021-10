Napoli-Anguissa, in città si è visto l’agente, sono da prendere decisioni sul suo futuro

Il mercato del Napoli ha avuto negli ultimi giorni un sussulto che si chiama Zambo Frank Anguissa, preso per 450 mila euro dal Fulham. Il rendimento del centrocampista del Camerun è stato sin da subito ottimo, impatto molto positivo, portando il giusto equilibrio in mezzo al campo. In questi giorni è sbarcato il suo agente Maxime Nana, dove si proverà a riscattare il giocatore dal club londinese, ovvero 15 milioni di euro. Sguardo al presente per Spalletti per avere Anguissa anche per il futuro.

Fonte: Fabio Mandarini CdS