Rientro in campo non positivo per il Legia Varsavia dopo la sosta per le nazionali. I polacchi continuano nella loro difficoltà in campionato, perdendo anche contro il Lech Poznan in casa per 1-0 nella 11ª giornata di Ekstraklasa. Decisiva la rete nella ripresa di Ishak al 54′ min. La squadra di Michniewicz rimane al quartultimo posto a -2 punti dalla zona retrocessione, a pochi giorni dalla sfida europea con il Napoli