Ivan Juric: “Belotti e Zaza? Le ultime sulle loro condizioni fisiche”

Belotti e Zaza tornano a disposizione dopo la lunga assenza. Sanabria è arrivato venerdì notte dal Paraguay giusto per la rifinitura di ieri. Ivan Juric sorride per gli attaccanti ritrovati ma la scelta del centravanti per affrontare il Napoli è ancora un rebus. «Sarà come un indovinello» rileva infatti il tecnico del Torino. «Belotti e Zaza fisicamente sono alla pari – aggiunge -. Credo che il Gallo abbia bisogno di un po’ di tempo per entrare in forma e dopo la prossima sosta tornerà quello del passato. Mi auguro possa già darci un contributo ma è impossibile che sia al top». Logico, dopo aver saltato cinque partite. Logico pure per Sanabria, reduce dal volo intercontinentale ma comunque favorito per partire titolare, anche perché davanti mancheranno ancora Praet, Pjaca e Verdi. Il Toro deve ripartire dopo la sconfitta nel derby con la Juve. «I ragazzi – prosegue Juric – stanno facendo di tutto e di più per raggiungere presto i risultati che meritiamo».

Fonte: CdS