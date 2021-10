Il 23 maggio è da cerchietto rosso: Juric glissa, ma lo sa

Cerchietto rosso. Il 23 maggio è giorno segnato. Un vero incubo per tutti i tifosi azzurri, perché il Napoli vide passare, senza riuscire a salire, il treno che conduceva alla Champions League. Ad impedirlo fu il Verona, allenato allora da Ivan Juric. A distanza di pochi mesi, l’allenatore ritorna al Maradona su di un’altra panchina, quella del Torino. «Non so cosa rispondere ai tifosi napoletani», ha precisato ieri in conferenza stampa. «Ne abbiamo già parlato l’ultima volta. Il mio pensiero è quello di dare sempre il massimo, lo avevo già detto. È stata una partita come tutte le altre, come avevo preparato la Juve due settimane fa. Ognuno reagisce come vuole, l’importante è che la squadra faccia bene». Ed il Toro con Juric in panchina, ha cambiato marcia rispetto allo scorso anno. Di sicuro, però, stasera non sarà una partita come le altre per Juric.

