[Grafico] – Napoli/Torino: nonostante il fuso orario c’è Ospina in porta. Juric recupera a stento Belotti

Sette vittorie consecutive, il Napoli va a caccia dell’ottava contro il Torino: Spalletti vuole tenere l’attenzione più alta possibile ed è lui il primo ad andare in pressing in avvio della conferenza stampa di vigilia. «Non si vedeva l’ora di vedere la reazione della squadra dopo la sconfitta di coppa e a Firenze è stato messo tutto a posto: io sono sempre stato rappresentato come chi fabbrica fantasmi, siete voi degli spaventatori professionisti. Ora c’è il contratto di Insigne, la manfrina di ogni giorno. Ci sono partite che possono crearci delle difficoltà, ma abbiamo una rosa che ci permette di andare incontro anche a un periodo difficile: ho recuperato elementi fondamentali come Demme, Mertens, Lobotka».

Juric recupera Belotti ma le sue condizioni non sono ancora al top

Le possibili formazioni

Fonte e grafico : Il Mattino