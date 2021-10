[Foto] I convocati del Torino – Recupero in attacco per Juric

Il Torino è in partenza per Napoli, dove oggi alle ore 18,00 ci sarà al “Maradona” contro la seconda in classifica per l’ottava di campionato. Il tecnico dei granata Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati dove saranno assenti: Praet, Pjaca e Verdi.

Fonte: twitter Torino