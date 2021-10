[Formazioni] Napoli/Torino, Zielinski in vantaggio su Elmas. Linetty come trequartista per i granata

Questo pomeriggio al “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Napoli affronterà il Torino per l’ottava giornata di campionato. Gli azzurri punteranno ai tre punti per riscavalcare il Milan e allungare sull’Inter. Spalletti punterà per il ruolo di portiere su Ospina al posto di Meret. Per il resto a centrocampo Zielinski è in vantaggio su Elmas, mentre Politano dovrebbe spuntarla su Lozano. Juric invece manderà in campo Sanabria in attacco, anche se si è allenato solo ieri pomeriggio. Per il resto Lukic a centrocampo e Linetty sulla trequarti assieme a Brekalo.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport