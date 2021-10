DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Torino, nubi sparse al “Maradona”

Premere f5 per gli aggiornamenti

In vista della sfida del “Maradona” tra il Napoli e il Torino, a livello climatico nubi sparse nell’orario del match.

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Napoli affronterà il Torino, per l’ottava giornata di campionato. Per gli azzurri l’occasione per continuare la striscia vincente e di restare sola al comando. Convocati: Lobotka e Petagna, out invece: Malcuit, Manolas e Ounas. Mentre per i granata di Juric confermare le buone prestazione meno i risultati, ma anche strappare punti in trasferta. Out: Praet, Pjaca e Verdi, mentre recuperano in tacco Belotti e Zaza. Ilnapolionline.com sarà pronta a raccontarvi la gara dal vivo.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco