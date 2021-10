Dazn – Spalletti: “Il prossimo rigore lo tira Insigne, Anguissa è di altissimo livello”

Mister Spalletti interviene a fine gara ai microfoni Dazn: “Sì, Osimhen è fortissimo, sta attraversando un grande momento di forma, poi adesso sta diventando più completo, si occupa anche di dettagli. Io ho a disposizione giocatori forti nel reparto offensivo, quindi non ho mai pensato che non la potessimo sbloccare. Juric è un ottimo allenatore, contro di lui è battaglia, sempre, devi pilotare la gara quando hai palla, devi riconquistarla quando ce l’hanno loro. E’ vero, Rrahmani si è guadagnato di essere titolare, deve solo migliorare in fase di costruzione, ma è completo, ha posizione, fisico, impatto, in più è un bravissimo ragazzo. Ora tutti si aspettano altro dal Napoli, cioè che imponga sempre il suo livello, ma la squadra è cresciuta, come consapevolezza, mentalità, sacrificio. Questi ragazzi rientrano, vedi Politano, vedi Insigne, il capitano rientra nella nostra aria di rigore. Il Napoli costruisce, lotta, si mette a disposizione e si prende responsabilità. Insigne vive i suoi sentimenti verso questa maglia in maniera molto forte, era dispiaciuto per il rigore, ma per me, il prossimo rigore, se ci sarà, lo batterà Insigne, quello dopo Lorenzo, quell’ altro ancora il capitano…Non parliamo di Anguissa, facciamo in modo che si nasconda...Sa fare tutto, è di altissimo livello, macina km, ed è bravo, è serio, è un professionista ed ha la stoffa per questo spogliatoio qui. Il miglioramento della squadra è soprattutto dal punto di vista mentale, corre per coprire, però la vittoria non è sporca, lo era la partita, anche perchè il Toro è forte. Juric insegna che anche i professionisti devono avere i calli. Aver gioito con questo pubblico, poi, è stato bellissimo…”