E’ rientrato da pochissimo e so è fatto trovare prontissimo, David Ospina. Anche lui decisivo per la vittoria di quest’oggi. A fine gara è ai microfoni Dazn: “Siamo la difesa meno battuta della serie A, ma questo non è merito mio, è merito di tutta la squadra. Io e Meret abbiamo un ottimo rapporto, giochiamo insieme da tanti anni, è una grande persona, un grande portiere e cosa più importante, l’Italia ha un ottimo portiere per i prossimi anni”