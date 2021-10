Dazn – Juric: “Buona partita, abbiamo avuto più occasioni del Napoli”

Juric, allenatore granata, a fine partita interviene per il consueto commento, ai microfoni Dazn: “Il Toro ha avuto più occasioni del Napoli, ha fatto una partita seria, giusta, la squadra ha giocato benissimo, il gol è stato condito da un pizzico di sfortuna, anche il rigore nasce da una nostra ingenuità, abbiamo creato pericoli e situazioni pericolose. Ci sono situazioni in cui, però, siamo ancora carenti, sbagliamo passaggi e posizioni, in questo bisogna migliorare e ci sono margini di miglioramento. Occorre crescere nel palleggio e nella finalizzazione. Recuperare Belotti per me è fondamentale, io so come voglio strutturare questa squadra. Belotti mi è piaciuto molto, sta lavorando tanto, mi piace, è un ragazzo splendido dall’ atteggiamento positivo. Dobbiamo solo gestirlo bene.