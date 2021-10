COPPA ITALIA FEMMINILE – Tavagnacco-Pomigliano 1-3, vince e convince la squadra campana

Dopo la sconfitta, con qualche polemica contro la Sampdoria, il Pomigliano questa mattina a Udine ha affrontato il Tavagnacco nel match di Coppa Italia femminile. Le “pantere” sbloccano la gara a fine primo tempo con il tiro a giro che prende il palo e poi in rete di Banusic. Match che sembrava sotto controllo per le campane, ma le padroni di casa pareggiano con Abouziane che sfrutta un’incerta uscita di Federica Russo e mette la palla in rete. Nel finale però le ragazze di Mimmo Panico vanno a segno per due volte. La prima con il tiro dalla distanza di Ferrandi che supera Beretta e poi ancora in gol Banusic che batte il portiere del Tavagnacco con freddezza.

