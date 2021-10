COPPA ITALIA FEMMINILE – Chievo Verona Women-Napoli 1-1, per le azzurre non basta la rete di Goldoni

In attesa del ritorno in campionato, sarà tra due settimane, il Napoli femminile, ha affrontato il Chievo Verona Women in Coppa Italia. Ad inizio ripresa le azzurre sbloccano la gara con Goldoni che di testa sblocca su azione da calcio d’angolo. Le clivensi, compagine di serie B pareggia con Salaorni azione nata da una mischia in area di rigore. Per il resto la gara scivola senza grossi sussulti ed un pareggio più che giusto.

A cura di Alessandro Sacco