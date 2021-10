[Video] CALCIO FEMMINILE – Di Leo (vice Pistolesi): “Il Chievo Verona Women? Ci teniamo a questa partita”

Primo impegno in Coppa Italia domani a Verona per il Napoli Femminile che sarà ospite del Chievo (fischio di inizio alle 14.30). Esordio dunque nel girone a tre di qualificazione ai quarti di finale, che comprende anche l’Empoli. “Ci teniamo a ben figurare – dice Pasquale Di Leo, vice di Alessandro Pistolesi – e non sottovaluteremo una avversaria che è in testa alla Serie B”. Di Leo fa il punto sul momento delle azzurre: “Se si guarda solo si risultati non si ha la percezione di quanto stiamo crescendo. La squadra è praticamente tutta nuova e quindi vanno trovati automatismi ed equilibri. Lavoriamo su questi aspetti e vedo le ragazze molto coinvolte”. Di Leo è molto fiducioso sulle potenzialità del gruppo: “Abbiamo costruito un mix di calciatrici esperte e giovani, mi sembra si stiano amalgamando bene, lo dimostrano anche le numerose convocazioni che stiamo ricevendo per le varie nazionali, sia maggiori che giovanili”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile