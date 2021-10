Spalletti: “Meret gioca perchè se lo merita, non perchè Ospina è in ritardo”

Uno dei “tormentoni” della passata stagione è stato il dualismo tra Meret ed Ospina. Il tema viene affrontato, in maniera molto decisa, anche da Spalletti nella conferenza di oggi: “Certo che ho deciso. Non lo dico? Anche no. Il problema di Meret in campo perché Ospina è in ritardo, vi sembra di fare un complimento a Meret? Sembra che giochi solo perché l’altro è in ritardo, non perché è del livello di quell’altro. Il discorso è diverso, avrà più spazio perché se lo merita, non perché c’è un problema. Un problema non c’è. L’altra volta c’era bisogno, è sceso ed è andato in campo, pur non sapendo bene dov’era tra fuso e viaggi, ora perché tutto questo problema? Si scrive tormentone, ma che tormentone? Le cose possono avvicendarsi, per me non sono tormentoni, ma valutazioni in base a ciò che succede in campo. Le scelte possono avvicendarsi. Avere ruoli doppi che possono competere è un grande vantaggio, una cosa che magari l’avessimo in tutta la squadra”.