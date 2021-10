Salvione: “Bremer è nella lista dei probabili sostituti di Manolas”

“Bremer? Bisogna capire se andrà via Manolas. Il difensore del Torino è nella lista degli eventuali sostituti del greco, ma non dimentichiamoci di Senesi. Il Napoli, in questo inizio di stagione, ha dimostrato di saper cambiare pelle anche durante la partita, e questa è una delle armi più importanti che Spalletti ha dato ai suoi. Dal canto suo, Juric gioca sempre in maniera molto aggressiva e, ovviamente, si assume dei rischi. Affrontare uomo contro uomo Osimhen sarebbe da pazzi. Le scelte di Luciano sono abbastanza scontate, non rinuncerà a Politano ed Insigne che sono in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. In porta dovrebbe esserci Meret, per una questione di jet lag del colombiano. Sono pronti anche Lobotka, Mertens e Demme, che andranno finalmente a completare la rosa a disposizione del mister, giusto in tempo per questo nuovo ciclo di sette partite prima della prossima sosta per le nazionali. Mi aspetto di vedere Dries in campo per qualche minuto, il quale era già pronto da qualche partita, ma non ci sono state le condizioni favorevoli per farlo entrare”.