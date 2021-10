PRIMAVERA 1 RISULTATI – Pari tra Empoli e Inter, colpo della Spal a Bologna

Sabato di campionato Primavera 1 dove, dopo il successo esterno del Napoli in casa del Milan, non sono mancate le sorprese. Pari casalinghi per Atalanta e Genoa contro Lecce e Torino. Successo esterno della Spal a Bologna. Vittoria di misura della Juventus contro la Sampdoria, mentre l’Inter pareggia in extremis contro l’Empoli per 1-1.

Atalanta-Lecce 2-2

Genoa-Torino 2-2

Bologna-Spal 1-2

Juventus-Sampdoria 1-0

Empoli-Inter 1-1

A cura di Alessandro Sacco