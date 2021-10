Napoli/Torino: possesso e precisione vs pressione alta

Sono opposte per filosofia di gioco. Napoli e Torino è anche una sfida di questo tipo. Si trovano una di fronte all’ altra da una parte la miglior squadra per possesso, precisione nei passaggi e dall’altra una che domina con la pressione alta per contrasti, duelli, falli e intercetti. Eurosport aggiunge ulteriori dati che rendono l’idea: il Napoli è la squadra che ha registrato più sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questa Serie A (129), mentre dall’altra parte, solo il Milan (66) ha effettuato più recuperi offensivi a 40m o meno dalla porta avversaria del Torino (64).