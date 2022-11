Napoli/Torino (Formazioni) domani ore 18. Scelte obbligate in difesa per Spalletti. Dubbio in attacco per Juric

Domani al “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Napoli affronterà il Torino per l’ottava giornata di campionato. Per il tecnico degli azzurri scelte obbligate in difesa. Rrahamani al fianco di Koulibaly, visto l’infortunio di Manolas, mentre sulle corsie esterne Di Lorenzo e Mario Rui. Il ballottaggio è in porta, dove Meret dovrebbe spuntarla su Ospina che rientrerà oggi assieme a Lozano. In casa granata Juric recupererà in extremis Rodriguez, Linetty e Pobega, ma solo lo svizzero è certo del posto da titolare. In attacco un ballottaggio a tre dove Sanabria sembra avanti rispetto a Zaza e Belotti.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS