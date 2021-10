Napoli-Legia: domani ultimo giorno vendita biglietti riservati ai vecchi abbonati

I biglietti per la gara di Uefa Europa League Napoli vs Legia Varsavia, che si disputerà il 21 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in vendita a partire dalle ore 17.00 di venerdì 15 ottobre 2021.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 75,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 40,00

Curve € 25,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente.

Questo il link per l’acquisto dei tagliandi

https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215

L’acquisto online potrà avvenire con il caricamento del titolo sulla propria fidelity card.

Questa modalità di vendita prevede che il titolo di accesso venga associato alla fidelity card che dovrà essere utilizzata sia per inserire il numero identificativo al momento dell’acquisto, sia per l’accesso ai tornelli dello stadio tramite la lettura del codice a barre.

Il posto assegnato allo stadio sarà indicato sul documento segnaposto la cui stampa, è disponibile all’indirizzo internet:

Per i biglietti caricati su tessera

https://sport.ticketone.it/post-order

inserendo le informazioni richieste sulla pagina e procedendo, nella pagina successiva, attraverso il link Stampa Segnaposto.

Il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente stampato e presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio, ma il documento segnaposto, da solo, non rappresenta titolo d’accesso valido per l’ingresso.

Infatti per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé la propria fidelity card e il documento segnaposto ed un documento di riconoscimento.

Per le prime 48 ore, la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher, i quali, per usufruire della priorità nell’acquisto, potranno recarsi presso i punti vendita abilitati oppure collegarsi al seguente link

https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215

inserire, nel campo “CODICE PROMOZIONALE”, il numero della fidelity card di 12 cifre (044…) utilizzata per sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2019.20. In questo modo, si sbloccherà il “lucchetto” e si potrà procedere con l’acquisto. In questa fase, sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione.

Fonte: Ssc Napoli