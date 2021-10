Mertens lo dice via social: “Basta panchina, adesso devo giocare”

Dries Mertens e Tommaso Starace: la coppia più social di Castel Volturno. Il magazziniere del Napoli gli porta il caffè come ogni mattina: «Dries, ci beviamo questo caffè in panchina?», gli chiede e Mertens risponde a tono «Basta panchina, adesso devo giocare». In pratica Dres “avverte” di essere tornato. Lo dice a compagni e tifosi. E’ stato sempre protagonista e vuole continuare ad esserlo. Certo, il posto di attaccante titolare resta saldamente di Osimhen, ma ora Mertens si candida non solo ad alternativa del nigeriano, ma anche a suo compagno di reparto come sottopunta al posto di Zielinski. Di sicuro ha una voglia matta di tornare a giocare. Sui social si diverte ed è mattatore incontrastato, e il siparietto di ieri mattina con Tommaso Starace è solo l’ultima delle sue storie più divertenti con protagonista fisso lo storico magazziniere del Napoli, suo grandissimo amico.

