Mazzarri ritorna sulla sconfitta col Napoli: “Li abbiamo aiutati noi a farci i gol”

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria, e tra le altre cose è ritornato a parlare della sconfitta col Napoli.

Restando in attacco, pochi tiri e pochi gol per il Cagliari fino a ora.

“Dipende da che momento della partita è la squadra: con la Lazio abbiamo creato tanto e abbiamo fatto due gol, ma potevamo farne molti di più. Con l’Empoli l’abbiamo sbagliata completamente, con il Napoli li abbiamo aiutati noi a farci i gol ma siamo arrivati spesso in area anche se non abbiamo tirato.

NapoliMagazine